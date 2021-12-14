Рада одобрила допуск иностранных военных на учения в Украине
Верховная рада Украины одобрила допуск иностранных военных для участия в многонациональных учениях в 2022 году. Законопроект №6359 поддержали 318 нардепов.
Об этом сообщат РБК-Украина со ссылкой на пленарное заседание.
Данный закон обеспечивает выполнение задач в сфере безопасности и обороны в общем контексте реализации приоритетного внешнеполитического курса Украины. Допуск иностранных военных также повысит эффективность реализации национальных программ по развитию собственных Вооруженных сил, а также даст возможность увеличить финансовые поступления в за счет продажи товаров (работ, услуг) для подразделений других стран.
Напомним, ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба назвал шесть приоритетных направлений стратегии внешнеполитической деятельности Украины. Среди них противодействие агрессии России, курс на вступление в НАТО, членство в ЕС и так далее.