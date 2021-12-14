Рада схвалила допуск іноземних військових на навчання в Україні
Верховна рада України схвалила допуск іноземних військових для участі в багатонаціональних навчаннях в 2022 році. Законопроект №6359 підтримали 318 нардепів.
Про це повідомлять РБК-Україна з посиланням на пленарне засідання.
Даний закон забезпечує виконання завдань у сфері безпеки і оборони в загальному контексті реалізації пріоритетного зовнішньополітичного курсу України. Допуск іноземних військових також підвищить ефективність реалізації національних програм з розвитку власних Збройних сил, а також дасть можливість збільшити фінансові надходження в за рахунок продажу товарів (робіт, послуг) для підрозділів інших країн.
Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ Дмитро Кулеба назвав шість пріоритетних напрямів стратегії зовнішньополітичної діяльності України. Серед них протидія агресії Росії, курс на вступ до НАТО, членство в ЄС і так далі.