Кулеба назвал приоритетные направления стратегии внешнеполитической деятельности Украины
Фото: Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба (Виталий Носач, РБК-Украина)
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал 6 приоритетных направлений стратегии внешнеполитической деятельности Украины. Среди них противодействия агрессии РФ, курс на вступление в НАТО, членство в ЕС и другие.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг "Дипломатия 2022: Приоритеты Стратегии внешнеполитической деятельности".
Стратегии внешнеполитической деятельности Украины:
- Обеспечение независимости и государственного суверенитета, восстановление территориальной целостности.
- Противодействие агрессии Российской Федерации.
- Курс на обретение полноправного членства в ЕС и в НАТО.
- Продвижение украинского экспорта и привлечение иностранных инвестиций.
- Защита прав и интересов граждан Украины за границей.
- Утверждение позитивного имиджа Украины в мире.
Напомним, Кулеба заявил, что утвержденная стратегия внешнеполитической деятельности Украины исключает внеблоковый статус Украины. Кроме того, она определяет одним из ключевых направлений стремление в НАТО и ЕС.