Рада одобрила допуск иностранных военных на учения в Украину

Верховная рада Украины одобрила законопроект президента Владимира Зеленского о допуске иностранных военных на учения в Украину, передает корреспондент РБК-Украина.

Проект закона за основу поддержали 286 нардепов, а в целом - 289 парламентариев.

Законом одобряется решение президента Украины о допуске подразделений вооруженных сил других государств на территорию Украины для участия в многонациональных военных учениях.

При этом финансирование расходов, связанных с подготовкой и проведением многонациональных учений с участием Вооруженных сил Украины на территории Украины и за ее пределами в 2020 году, в сумме 63 824 300 гривен планируется осуществить в пределах ассигнований, предусмотренных ЗУ "О государственном бюджете Украина на 2020 год" Министерству обороны Украины по бюджетной программе "Обеспечение деятельности Вооруженных сил Украины, подготовка кадров и войск, медицинское обеспечение личного состава, ветеранов военной службы и членов их семей, ветеранов войны".

Напомним, 4 февраля Зеленский внес в Верховную раду законопроект №3003 "Об одобрении решения президента Украины о допуске подразделений вооруженных сил других государств на территорию Украины в 2020 году для участия в многонациональных военных учениях".

Согласно тексту законопроекта, президент Украины способен принять решение о допуске подразделений вооруженных сил других государств на территорию Украины для участия в многонациональных военных учениях. При этом финансирование расходов в сумме более 63 млн гривен планируется осуществить в пределах ассигнований госбюджета.