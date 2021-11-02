Рада одобрила госбюджет-2022 в первом чтении

Документ поддержали 273 депутата.

Рада одобрила проект 6000-П за основу 20 октября. После этого рассматривались более 3 тысяч поправок, которые были поданы депутатами в госбюджет. Однако все они были отклонены и документ приняли в редакции комитета.

"Одобрить выводы и предложения к проекту закона Украины о государственном бюджете Украины на 2022 год как Бюджетные выводы Верховной рады Украины", - говорится в документе №6000-П.

Согласно Регламенту Рады, после принятия выводов в целом проект закона о государственном бюджете на следующий год считается принятым в первом чтении.

Показатели проекта государственного бюджета рассчитаны исходя из основных прогнозных макропоказателей экономического и социального развития на 2022 год. Прогноз номинального ВВП составляет 5368,7 млрд грн (прогноз на 2021 год - 4505,9 млрд грн), его реальный рост - на уровне 3,8% (прогноз на 2021 год - рост на 4,6%), индекс потребительских цен (декабрь к декабрю предыдущего года) - 106,2% (прогноз на 2021 год - 107,3%).

Общие показатели проекта государственного бюджета на 2022 год следующие: