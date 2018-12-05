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Рада оголосила Куяльницький лиман курортом державного значення

Новини » Суспільство    05.12.2018 - 11:56
Рада оголосила Куяльницький лиман курортом державного значення
Фото: парламент (РБК-Україна, Віталій Носач)

За закон проголосував 231 нардеп

Парламент прийняв за основу і в цілому проект закону №8502 про оголошення природних територій Куяльницького лиману Одеської області курортом державного значення. За документ проголосував 231 нардеп, передає кореспондент РБК-Україна.

Документом передбачається затвердити округ і зони санітарної (гірничо-санітарної) охорони курорту Куяльник.

"Оголосити природні території Куяльницького лиману Одеської області курортом державного значення - курортом Куяльник... Затвердити межі округу і зон санітарної (гірничо-санітарної) охорони курорту Куяльник", - сказано в тексті закону.

"Виникла нагальна потреба в збереженні унікального родовища пелоїдів і мінеральних вод шляхом оголошення природних територій Куяльницького лиману Одеської області курортом державного значення", - підкреслюється у пояснювальній записці.

Нагадаємо, раніше комітет з питань сім'ї, молодіжної політики, спорту і туризму рекомендував ВР прийняти за основу та в цілому проект закону №8502 про оголошення природних територій Куяльницького лиману Одеської області курортом державного значення.

Як писало РБК-Україна раніше, в червні 2014 року нардепи обмежили вік дітей, яким дозволено перебувати в санаторіях разом з батьками. Таким чином, чітко законодавчо встановлені вікові межі перебування дітей у закладах оздоровлення: від 4 до 7 років - разом з батьками, а від 7 до 18 років - самостійно.

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Теми: Засідання Ради
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