Комитет рекомендует ВР признать Куяльницкий лиман курортом госзначения

Фото: заседание комитета (iportal.rada.gov.ua)

Куяльник в Одесской обл. Раде рекомендуют признать курортом государственного значения

Комитет по вопросам семьи, молодежной политики, спорта и туризма рекомендует Верховной раде Украины принять за основу и в целом проект закона №8502 об объявлении природных территорий Куяльницкого лимана Одесской области курортом государственного значения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информационное управление аппарата Верховной рады.

Указано, что к содержанию законопроекта нет замечаний ни у Главного научно-экспертного управления Аппарата ВР, ни у Министерства экономического развития и торговли Украины.

"Комитет по вопросам семьи, молодежной политики, спорта и туризма предлагает Верховной раде Украины принять за основу и в целом проект закона об объявлении природных территорий Куяльницкого лимана Одесской области курортом государственного значения", - говорится в сообщении.

Документом в частности предлагается утвердить округа и зоны санитарной (горно-санитарной) охраны курорта Куяльник.

Члены комитета считают, что законопроект не был внесен в парламент в соответствии с законом "О курортах" из-за бюрократических проволочек, которые создаются органами исполнительной власти и длятся почти год.

"Для обеспечения сохранности уникального месторождения пелоидов и минеральных вод и эффективного использования большого лечебного потенциала Куяльницкого лимана члены комитета считают необходимым безотлагательное принятие законопроекта, внесенного народными депутатами Украины", - подчеркнули в ВР.

Напомним, в 2011 году в Раде зарегистрировали правительственный законопроект об объявлении природных территорий города Хмельника Винницкой области курортом государственного значения.

РБК-Украина также писало, что в 2011 году комитет по вопросам семьи, молодежной политики, спорта и туризма рекомендует Верховной раде Украины (ВР) принять за основу законопроект об объявлении природных территорий города Славянска Донецкой области курортом государственного значения.