Рада обратилась к ООН по поддержке глобальных целей по вопросам изменения климата

Верховная рада Украины приняла постановление об обращении к конференции Организации Объединенных Наций (ООН) по изменению климата. Обращение касается поддержки глобальных целей по вопросам изменения климата.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на трансляцию заседания.
Принято постановление под номером 6263.
Оно подчеркивает необратимый постепенный переход Украины к низкоуглеродному развитию с целью достижения целей устойчивого развития до 2030 года, целей Парижского соглашения, а именно сдержать рост средней глобальной температуры на уровне значительно ниже 2 градусов Цельсия и приложить усилия к ее ограничению до 1,5 градуса Цельсия.