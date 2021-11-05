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Рада обратилась к ООН по поддержке глобальных целей по вопросам изменения климата

Автор: Анастасия Рокитна

Верховная рада Украины приняла постановление об обращении к конференции Организации Объединенных Наций (ООН) по изменению климата. Обращение касается поддержки глобальных целей по вопросам изменения климата.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на трансляцию заседания.

Принято постановление под номером 6263.

Оно подчеркивает необратимый постепенный переход Украины к низкоуглеродному развитию с целью достижения целей устойчивого развития до 2030 года, целей Парижского соглашения, а именно сдержать рост средней глобальной температуры на уровне значительно ниже 2 градусов Цельсия и приложить усилия к ее ограничению до 1,5 градуса Цельсия.

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Верховная радаООН