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Рада звернулась до ООН щодо підтримки глобальних цілей з питань зміни клімату

Автор: Анастасія Рокитна

Верховна рада України прийняла постанову про звернення до Конференції Організації Об'єднаних Націй (ООН) зі зміни клімату. Звернення стосується підтримки глобальних цілей з питань зміни клімату.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на трансляцію засідання.

Прийнято постанову під номером 6263.

Вона підкреслює незворотний поступовий перехід України до низьковуглецевого розвитку з метою досягнення цілей сталого розвитку до 2030 року, цілей Паризької угоди, а саме стримати зростання середньої глобальної температури на рівні значно нижче 2 градусів Цельсію та докласти зусиль щодо її обмеження до 1,5 градуси Цельсію.

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Верховна радаООН