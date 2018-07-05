Рада обратилась к Евросоюзу по вопросу углубления сотрудничества

ВР призывает ЕС совместно с другими международными донорами разработать новую комплексную стратегию поддержки Украины

Парламент поддержал за основу и в целом проект постановления №8551 "Об обращении Верховной рады Украины к институтам ЕС по углублению сотрудничества между Украиной и Европейским союзом", передает корреспондент РБК-Украина.

Документ поддержали 233 нардепа.

"Украина высоко ценит постоянную поддержку Европейского союза в самые тяжелые времена ее истории, в частности в период осуществления вооруженной агрессии Российской Федерации и оккупации Крымского полуострова в 2014 году. Подчеркиваем важность сохранения ограничительных мер, принятых Европейским союзом непосредственно после аннексии Автономной Республики Крым и города Севастополь, временной оккупации украинского Донбасса, а также важность поддержки международных усилий, направленных на мирное урегулирование конфликта на основе Минских договоренностей, том числе в нормандском формате", - сказано в обращении.

Нардепы призывают усилить международное давление на Россию по немедленному и безусловному освобождению всех незаконно удерживаемых на территории Российской Федерации граждан Украины, которые противоправно удерживаются по политическим мотивам, немедленному освобождению заложников, содержащихся на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях, а также АР Крым и городе Севастополь.

"Подчеркиваем необходимость дальнейшего давления на Российскую Федерацию для предоставления ее согласия в Совете Безопасности ООН на развертывание миротворческой миссии ООН в Донбассе, прежде всего вдоль российско-украинской государственной границы", - подчеркивается в документе.

Парламент Украины призывает институты Евросоюза способствовать максимальному использованию возможностей интеграции Украины во внутренний рынок ЕС в сферах, представляющих общий интерес и охватываются Соглашением об ассоциации.

"Верховная рада Украины признает необходимость формирования общего видения путей интеграции Украины в Единого цифрового рынка Европейского союза, усиления сотрудничества в таможенной сфере и энергетике. Верховная рада Украины подчеркивает необходимость формирования стратегического подхода к сотрудничеству между Украиной и Европейским союзом в энергетической сфере на основе принципа солидарности и доверия", - говорится в обращении.

Рада ожидает от ЕС подтверждение стратегической роли Украины как государства-транзитера для поставок газа в Евросоюз, что имеет ключевое значение для обеих сторон, а также принятие мер для предотвращения строительства политически мотивированного проекта транзитного газопровода "Северный поток-2", который угрожает энергетической безопасности Украины и всей Европы.

"Парламент Украины поддерживает практические подходы органов исполнительной власти Украины по углублению секторальной интеграции с Европейским союзом и выражает надежду, что европейские институты быстрее рассмотрят и примут соответствующие решения органов ассоциации в сферах, указанных выше, включая вопросы формирования обновленного повестки дня сотрудничества между Украиной и Европейским союзом в сфере юстиции, свободы и безопасности", - подчеркнули нардепы.

Кроме того, ВР призывает ЕС совместно с другими международными донорами разработать новую комплексную стратегию поддержки Украины на основе идей, заложенных в концепцию Европейского плана для Украины.

Напомним, лидеры Евросоюза на саммите в Брюсселе договорились продлить еще на полгода санкции против Российской Федерации (РФ).