Рада звернулася до Євросоюзу щодо поглиблення співробітництва

ВР закликає ЄС спільно з іншими міжнародними донорами розробити нову комплексну стратегію підтримки України

Парламент підтримав за основу та в цілому проект постанови №8551 "Про звернення Верховної ради України до інституцій ЄС щодо поглиблення співробітництва між Україною та Європейським союзом", передає кореспондент РБК-Україна.

Документ підтримали 233 нардепи.

"Україна високо цінує постійну підтримку Європейського союзу у найважчі часи її історії, зокрема у період здійснення збройної агресії Російської Федерації та окупації Кримського півострова в 2014 році. Наголошуємо на важливості збереження обмежувальних заходів, прийнятих Європейським союзом безпосередньо після анексії Автономної Республіки Крим та міста Севастополь тимчасової окупації українського Донбасу, а також важливості підтримки міжнародних зусиль, спрямованих на мирне врегулювання конфлікту на основі Мінських домовленостей, у тому числі у нормандському форматі", - сказано у зверненні.

Нардепи закликають посилити міжнародний тиск на Росію щодо негайного та безумовного звільнення всіх незаконно утримуваних на території Російської Федерації громадян України, які протиправно ув’язнені з політичних мотивів, негайного звільнення заручників, які утримуються на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях, а також АР Крим та міста Севастополь.

"Наголошуємо на необхідності подальшого тиску на Російську Федерацію для надання її згоди в Раді Безпеки ООН на розгортання миротворчої місії ООН на Донбасі, насамперед уздовж українсько-російського державного кордону", - підкреслюється у документі.

Парламент України закликає інституції Євросоюзу сприяти максимальному використанню можливостей інтеграції України до внутрішнього ринку ЄС у сферах, які становлять спільний інтерес та охоплюються Угодою про асоціацію.

"Верховна рада України визнає необхідність формування спільного бачення шляхів інтеграції України до Єдиного цифрового ринку Європейського союзу, посилення співробітництва у митній сфері та енергетиці. Верховна рада України наголошує на необхідності формування стратегічного підходу до співробітництва між Україною та Європейським союзом у енергетичній сфері на основі принципу солідарності та довіри", - сказано у зверненні.

Рада очікує від ЄС підтвердження стратегічної ролі України як держави-транзитера для постачання газу до Євросоюзу, що має ключове значення для обох сторін, а також вжиття заходів для унеможливлення будівництва політично вмотивованого проекту транзитного газопроводу "Північний потік-2", який загрожує енергетичній безпеці України та всієї Європи.

"Парламент України підтримує практичні підходи органів виконавчої влади України щодо поглиблення секторальної інтеграції з Європейським союзом та висловлює сподівання, що європейські інституції якнайшвидше розглянуть та ухвалять відповідні рішення органів асоціації у сферах, зазначених вище, включаючи питання формування оновленого порядку денного співробітництва між Україною та Європейським союзом у сфері юстиції, свободи та безпеки", - підкреслили нардепи.

Крім того, ВР закликає ЄС спільно з іншими міжнародними донорами розробити нову комплексну стратегію підтримки України на основі ідей, закладених в концепцію Європейського плану для України.

Нагадаємо, лідери Євросоюзу на саміті у Брюсселі домовилися продовжити ще на півроку санкції проти Російської Федерації (РФ).