Рада обратилась к Евросоюзу с призывом ввести визовый бан для россиян

Верховная рада поддержала проект постановления, согласно которому украинскому парламенту предлагается обратиться к ЕС с призывом ввести запрет на выдачу виз для граждан России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на нардепа от фракции "Голос" Ярослава Железняка в Telegram .

По его словам, проект постановления об обращении Верховной рады Украины к институтам Европейского Союза и странам Европейского Союза о прекращении выдачи виз гражданам Российской Федерации поддержали 324 народных депутата.

Стоит заметить, что документ подразумевает обращение Рады к ЕС с призывом: