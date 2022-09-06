Рада обратилась к Евросоюзу с призывом ввести визовый бан для россиян

Верховная рада поддержала проект постановления, согласно которому украинскому парламенту предлагается обратиться к ЕС с призывом ввести запрет на выдачу виз для граждан России.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на нардепа от фракции "Голос" Ярослава Железняка в Telegram.
По его словам, проект постановления об обращении Верховной рады Украины к институтам Европейского Союза и странам Европейского Союза о прекращении выдачи виз гражданам Российской Федерации поддержали 324 народных депутата.
Стоит заметить, что документ подразумевает обращение Рады к ЕС с призывом:
Напомним, ранее стало известно, что главы МИД стран Евросоюза достигли политической договоренности насчет приостановления упрощенного визового режима с Россией на фоне войны против Украины.
При этом, по словам главы МИД Венгрии Петера Сийярто, ЕС не будет вводить полный запрет на выдачу виз, поскольку по этому вопросу нет единого мнения.
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