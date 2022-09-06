ua ru
Вт, 06 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Рада обратилась к Евросоюзу с призывом ввести визовый бан для россиян

Новина українською →
Киев, Вторник 06 сентября 2022 15:37
Рада обратилась к Евросоюзу с призывом ввести визовый бан для россиян Фото: Рада обратилась к Евросоюзу с призывом ввести визовый бан для россиян (rada.gov.ua)
Автор: Иван Носальский

Верховная рада поддержала проект постановления, согласно которому украинскому парламенту предлагается обратиться к ЕС с призывом ввести запрет на выдачу виз для граждан России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на нардепа от фракции "Голос" Ярослава Железняка в Telegram.

По его словам, проект постановления об обращении Верховной рады Украины к институтам Европейского Союза и странам Европейского Союза о прекращении выдачи виз гражданам Российской Федерации поддержали 324 народных депутата.

Стоит заметить, что документ подразумевает обращение Рады к ЕС с призывом:

  • Запретить выдачу туристических виз россиянам.
  • Отменить действие существующих туристических виз.
  • Ввести восьмой пакет санкций ЕС против России, который должен включать в себя полное эмбарго на российские энергоресурсы и отключение банков страны-агрессора от системы SWIFT.
  • Расследовать военные преступления российских оккупантов и привлечь их к ответственности и созвать специальный трибунал.
  • Ввести жесткие санкции против "Росатома" и всей атомной промышленности РФ в ответ на ядерный шантаж вокруг ЗАЭС.

Напомним, ранее стало известно, что главы МИД стран Евросоюза достигли политической договоренности насчет приостановления упрощенного визового режима с Россией на фоне войны против Украины.

При этом, по словам главы МИД Венгрии Петера Сийярто, ЕС не будет вводить полный запрет на выдачу виз, поскольку по этому вопросу нет единого мнения.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Евросоюз Санкции против России Верховная рада Шенгенская зона Война России против Украины
NEWS
"Есть позитивные результаты". Гайдай рассказал о продвижении ВСУ в Луганской области
"Есть позитивные результаты". Гайдай рассказал о продвижении ВСУ в Луганской области
DAILY
Мина замедленного действия. Когда санкции нанесут мощный удар по экономике России
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Мина замедленного действия. Когда санкции нанесут мощный удар по экономике России