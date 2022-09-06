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Рада звернулася до Євросоюзу із закликом ввести візовий бан для росіян

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Київ, Вівторок 06 вересня 2022 15:37
Рада звернулася до Євросоюзу із закликом ввести візовий бан для росіян Фото: Рада звернулася до Євросоюзу із закликом запровадити візовий бан для росіян (rada.gov.ua)
Автор: Іван Носальський

Верховна рада підтримала проект постанови, згідно з яким українському парламенту пропонується звернутися до ЄС із закликом ввести заборону на видачу віз для громадян Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на нардепа від фракції "Голос" Ярослава Железняка в Telegram.

За його словами, проект постанови про звернення Верховної Ради України до інститутів Європейського Союзу та країн Європейського Союзу про припинення видачі віз громадянам Російської Федерації підтримали 324 народних депутати.

Варто зауважити, що документ передбачає звернення Ради до ЄС із закликом:

  • Заборонити видачу туристичних віз росіянам.
  • Скасувати дію існуючих туристичних віз.
  • Ввести восьмий пакет санкцій ЄС проти Росії, який повинен включати в себе повне ембарго на російські енергоресурси і відключення банків країни-агресора від системи SWIFT.
  • Розслідувати військові злочини російських окупантів і притягнути їх до відповідальності і скликати спеціальний трибунал.
  • Ввести жорсткі санкції проти "Росатому" і всієї атомної промисловості РФ у відповідь на ядерний шантаж навколо ЗАЕС.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що глави МЗС країн Євросоюзу досягли політичної домовленості щодо призупинення спрощеного візового режиму з Росією на тлі війни проти України.

При цьому, за словами глави МЗС Угорщини Петера Сійярто, ЄС не буде вводити повну заборону на видачу віз, оскільки з цього питання немає єдиної думки.

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