Рада звернулася до Євросоюзу із закликом ввести візовий бан для росіян

Верховна рада підтримала проект постанови, згідно з яким українському парламенту пропонується звернутися до ЄС із закликом ввести заборону на видачу віз для громадян Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на нардепа від фракції "Голос" Ярослава Железняка в Telegram .

За його словами, проект постанови про звернення Верховної Ради України до інститутів Європейського Союзу та країн Європейського Союзу про припинення видачі віз громадянам Російської Федерації підтримали 324 народних депутати.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що глави МЗС країн Євросоюзу досягли політичної домовленості щодо призупинення спрощеного візового режиму з Росією на тлі війни проти України.

При цьому, за словами глави МЗС Угорщини Петера Сійярто, ЄС не буде вводити повну заборону на видачу віз, оскільки з цього питання немає єдиної думки.

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