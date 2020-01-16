Рада обеспечила продление публичных закупок лекарств

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Документ поддержали 297 нардепов

Верховная рада Украины поддержала за основу и в целом законопроект №2540 "О внесении изменений в 9-й раздел "Заключительные и переходные положения" закона "О публичных закупках" об обеспечении возможности закупок лекарственных средств и медицинских изделий специализированными организациями, которые осуществляют закупки". Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

За документ проголосовали 297 народных избранников.

"Целью принятия законопроекта является создание условий на законодательном уровне для непрерывного осуществления закупок лекарственных средств и медицинских изделий специализированными организациями, осуществляющими закупки, в течение апреля 2020 года, а также обеспечения доступа граждан к таким лекарственным средствам и медицинским изделиям", - говорится в пояснительной записке.

Документом, в частности, предлагается в пункте 2 раздела IX "Заключительные и переходные положения" действующей редакции закона "О публичных закупках" цифры и слова "31 марта 2020 года" заменить на цифры и слова "30 апреля 2020 года включительно".

Напомним, ранее парламент принял за основу в первом чтении законопроект №2538 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, направленные на повышение доступности лекарственных средств, медицинских изделий и других товаров, которые закупаются лицом, уполномоченным на осуществление закупок в сфере здравоохранения". Документ поддержали 278 народных депутатов.

Кроме того, правительство вдвое увеличило финансирование программы "Доступные лекарства". По словам премьер-министра Алексея Гончарука, в пакет лекарств был включен инсулин. Для этого были выделены дополнительные 3,3 млрд гривен на 2020 год.