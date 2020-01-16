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Рада забезпечила продовження публічних закупівель ліків

Новини » Політика     16.01.2020 - 18:14
Рада забезпечила продовження публічних закупівель ліків
Ілюстративне фото (unsplash.com)

Документ підтримали 297 нардепів

Верховна рада України підтримала за основу та в цілому законопроєкт №2540 "Про внесення змін до 9-го розділу "Прикінцеві та перехідні положення" закону "Про публічні закупівлі" щодо забезпечення можливості закупівель лікарських засобів та медичних виробів спеціалізованими організаціями, що здійснюють закупівлі". Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

За документ проголосували 297 народних обранців.

"Метою прийняття законопроєкту є створення умов на законодавчому рівні для безперервного здійснення закупівель лікарських засобів та медичних виробів спеціалізованими організаціями, що здійснюють закупівлі, протягом квітня 2020 року, а також забезпечення доступу громадян до таких лікарських засобів та медичних виробів", - йдеться у пояснювальній записці.

Документом, зокрема, пропонується у пункті 2 розділу IX "Прикінцеві та перехідні положення" чинної редакції закону "Про публічні закупівлі" цифри та слова "31 березня 2020 року" замінити на цифри та слова "30 квітня 2020 року включно".

Нагадаємо, раніше парламент прийняв за основу в першому читанні законопроєкт №2538 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на підвищення доступності лікарських засобів, медичних виробів та інших товарів, які закуповуються особою, уповноваженою на здійснення закупівель у сфері охорони здоров'я". Документ підтримали 278 народних депутатів.

Крім того, уряд удвічі збільшив фінансування програми "Доступні ліки". За словами прем'єр-міністра Олексія Гончарука, в пакет ліків був включений інсулін. Для цього виділено додаткові 3,3 млрд гривень на 2020 рік.

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