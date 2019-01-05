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Рада може в січні прийняти закон про перехід парафій УПЦ МП до Єдиної церкви

Новини » Політика    05.01.2019 - 13:00
Рада може в січні прийняти закон про перехід парафій УПЦ МП до Єдиної церкви
Фото: Андрій Парубій (РБК-Україна, Віталій Носач)

Законопроект про перехід парафій УПЦ МП вже підготовлений і затверджений комітетом

Спікер Верховної ради України Андрій Парубій запропонує парламенту в січні розглянути законопроект про перехід парафій Української православної церкви Московського патріархату (УПЦ МП) до нової Православної церкви України. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Парубія в ефірі "Прямого".

"Необхідно в законодавстві дуже детально прописати і дати можливість юридично правильним цим переходам (від УПЦ МП до ПЦУ, - ред.). Говорив з багатьма священиками і, на жаль, існують просто юридичні моменти, як це має статися: яким голосуванням, який має бути кворум... Тому планую вже в найближчий сесійний тиждень запропонувати законопроект на розгляд Верховної ради, щоб ми змогли впорядкувати і дати дуже чіткі юридичні процедури переходу церков МП до Української православної помісної церкви", - заявив Парубій.

За його словами, законопроект про перехід парафій УПЦ МП до Єдиної православної церкви вже підготовлений і затверджений комітетом.

"Я переконаний, що законодавче врегулювання процедури проросте у велику хвилю, коли українці з різних куточків України будуть приходити в Українську церкву. Я сподіваюся, що це вдасться вирішити вже в січні. Законопроект, який дозволить юридично упорядкувати перехід до Української церкви", - додав він.

Нагадаємо, 20 грудня Рада схвалила законопроект №5309 "Про внесення змін в закон "Про свободу совісті та релігійні організації" назви релігійних організацій (об'єднань), які входять в структуру (є частиною) релігійної організації (об'єднання), керівний центр (управління) якої знаходиться за межами України в державі, яка законом визнано здійснила військову агресію проти України та/або тимчасово оккупировавшее частина території України" Відразу після прийняття закон підписав глава парламенту Андрій Парубій.

РБК-Україна повідомляло, що 22 грудня даний закон підписав глава держави Петро Порошенко. За словами Порошенка, зміни в законі відповідають принципу свободи віросповідання і рівності всіх конфесій. Також президент підкреслював, що ніякого обмеження конституційних прав громадян не буде.

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