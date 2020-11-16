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Рада может назначить нового судью КСУ на этой неделе

Автор: Ульяна Безпалько, Анастасия Рокитна

Сейчас закон разрешает президенту, парламенту и Съезду судей назначить по 6 судей. Однако, на последней пленарной неделе Рада провалила голосование за кандидатов в КСУ.

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Об этом говорится в материале РБК-Украина "Слово за Радой: как власть намерена выходить из конституционного кризиса".

Профильный комитет вновь объявил конкурс на одну из вакансий.

"Думаю, назначение второго кандидата, которого также выбирает Рада, состоится на следующей пленарной неделе. Третья вакансия назначается Съездом судей. На 9-10 декабря назначен Съезд, который должен заполнить эту третью вакансию", - объяснил представитель президента в КС Федор Вениславский ("Слуга народа").

В СН прогнозируют, что больше всех шансов занять вторую вакантную должность по квоте ВР в суде - у их кандидата Виктора Кичуна.

Напомним, в Верховной раде Украины рассказали, как будут выходить из конституционного кризиса.

Ранее четыре судьи отказались участвовать в работе Конституционного суда. Таким образом в КСУ теперь не смогут собрать кворум.

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