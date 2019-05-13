ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Рада назначит дату проведения местных выборов на этой неделе

Новости » Политика    13.05.2019 - 12:19
Рада назначит дату проведения местных выборов на этой неделе
Фото: парламент (Виталий Носач/РБК-Украина)

Парламент также рассмотрит вопрос ТЭК

На этой пленарной неделе народные депутаты могут проголосовать за проведение выборов местных общин. Об этом заявил председатель Верховной рады Андрей Парубий во время согласительного совета, передает корреспондент РБК-Украина.

Кроме того, нардепы рассмотрят вопросы топливно-энергетического комплекса.

"Я убежден, что я буду предлагать отклонение постановлений о языке. А затем продолжить рассмотрение вопросов топливно-энергетического комплекса. Это должно быть не более 4 вопросов. Следующий блок - это блок вопросов местного самоуправления. Я убежден, что мы должны проголосовать постановления о проведении выборов местных общин", - заявил Парубий.

Напомним, ранее премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что в Украине местные выборы в 2020 году должны пройти уже на новой территориальной основе. Он подчеркивал, что первой задачей нового этапа децентрализации является завершение формирование территориальных общин.

Как писало РБК-Украина, ранее в Кабинете министров назвали число сформированных общин в Украине. По состоянию на январь в стране насчитывалось 876 территориальных общин.

В четверг Рада может рассмотреть вопрос реформы парламента Рада отклонит постановления об отмене "языкового закона" во вторник
Новости Украины Андрей ПарубийВерховная РадаМестные выборы
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь