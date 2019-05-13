Рада назначит дату проведения местных выборов на этой неделе

Фото: парламент (Виталий Носач/РБК-Украина)

Парламент также рассмотрит вопрос ТЭК

На этой пленарной неделе народные депутаты могут проголосовать за проведение выборов местных общин. Об этом заявил председатель Верховной рады Андрей Парубий во время согласительного совета, передает корреспондент РБК-Украина.

Кроме того, нардепы рассмотрят вопросы топливно-энергетического комплекса.

"Я убежден, что я буду предлагать отклонение постановлений о языке. А затем продолжить рассмотрение вопросов топливно-энергетического комплекса. Это должно быть не более 4 вопросов. Следующий блок - это блок вопросов местного самоуправления. Я убежден, что мы должны проголосовать постановления о проведении выборов местных общин", - заявил Парубий.

Напомним, ранее премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что в Украине местные выборы в 2020 году должны пройти уже на новой территориальной основе. Он подчеркивал, что первой задачей нового этапа децентрализации является завершение формирование территориальных общин.

Как писало РБК-Украина, ранее в Кабинете министров назвали число сформированных общин в Украине. По состоянию на январь в стране насчитывалось 876 территориальных общин.