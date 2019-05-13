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Рада призначить дату проведення місцевих виборів цього тижня

Новини » Політика    13.05.2019 - 12:19
Рада призначить дату проведення місцевих виборів цього тижня
Фото: парламент (Віталій Носач/РБК-Україна)

Парламент також розгляне питання ПЕК

Цього пленарного тижня народні депутати можуть проголосувати за проведення виборів місцевих громад. Про це заявив голова Верховної ради Андрій Парубій під час погоджувальної ради, передає кореспондент РБК-Україна.

Крім того, нардепи розглянуть питання паливно-енергетичного комплексу.

"Я переконаний, що я буду пропонувати відхилення постанов про мову. А потім продовжити розгляд питань паливно-енергетичного комплексу. Це має бути не більше 4 питань. Наступний блок - це блок питань місцевого самоврядування. Я переконаний, що ми маємо проголосувати постанови про проведення виборів місцевих громад", - заявив Парубій.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що в Україні місцеві вибори в 2020 році повинні пройти вже на новій територіальній основі. Він підкреслював, що першим завданням нового етапу децентралізації є завершення формування територіальних громад.

Як писало РБК-Україна, раніше в Кабінеті міністрів назвали число сформованих громад в Україні. Станом на січень у країні налічувалося 876 територіальних громад.

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