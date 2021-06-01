Рада назначила двух представителей в конкурсную комиссию по избранию директора БЭБ
Верховная рада назначила двух своих представителей в состав комиссии по проведению конкурса на занятие должности директора Бюро экономической безопасности. Народные депутаты поддержали соответствующий проект постановления №5462.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания Рады.
По представлению комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики назначили следующих лиц:
- Людмилу Рубаненко - представителя Всеукраинской общественной организации "Союз налоговых консультантов Украины",
- Галину Шевченко - представителя Национальной ассоциации адвокатов Украины.
Однако парламентарии отказались назначать представителем ВР в комиссию Алексея Ушакова - представителя ОО "Волонтерское движение "Общая цель". Его предлагал назначить комитет по вопросам правоохранительной деятельности.
Напомним, ранее глава ГФС Вадим Мельник заявил, что БЭБ заработает 25 сентября 2021 года. На следующий день после этого Государственная фискальная служба прекратит свое существование.
Как писало РБК-Украина, 12 мая Кабинет министров Украины образовал Бюро экономической безопасности. Новый орган получит полномочия СБУ и налоговой милиции в сфере борьбы с экономическими преступлениями.
Так, в конце января 2021 года Верховная рада одобрила закон о создании Бюро экономической безопасности.