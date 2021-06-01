Рада назначила двух представителей в конкурсную комиссию по избранию директора БЭБ

Верховная рада назначила двух своих представителей в состав комиссии по проведению конкурса на занятие должности директора Бюро экономической безопасности. Народные депутаты поддержали соответствующий проект постановления №5462.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания Рады.

Однако парламентарии отказались назначать представителем ВР в комиссию Алексея Ушакова - представителя ОО "Волонтерское движение "Общая цель". Его предлагал назначить комитет по вопросам правоохранительной деятельности.

По представлению комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики назначили следующих лиц:

Напомним, ранее глава ГФС Вадим Мельник заявил, что БЭБ заработает 25 сентября 2021 года. На следующий день после этого Государственная фискальная служба прекратит свое существование.

Как писало РБК-Украина, 12 мая Кабинет министров Украины образовал Бюро экономической безопасности. Новый орган получит полномочия СБУ и налоговой милиции в сфере борьбы с экономическими преступлениями.

Так, в конце января 2021 года Верховная рада одобрила закон о создании Бюро экономической безопасности.