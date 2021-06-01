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Рада призначила двох представників до конкурсної комісії з обрання директора БЕБ

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Україна, Вівторок 01 червня 2021 11:40
Рада призначила двох представників до конкурсної комісії з обрання директора БЕБ Фото: Рада призначила 3 представників до комісії з обрання директора БЕБ (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

Верховна рада призначила двох своїх представників до складу комісії з проведення конкурсу на зайняття посади директора Бюро економічної безпеки. Народні депутати підтримали відповідний проект постанови №5462.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання Ради.

За поданням комітету з питань фінансів, податкової та митної політики призначили таких осіб:

  • Людмилу Рубаненко - представника Всеукраїнської громадської організації "Спілка податкових консультантів України",
  • Галину Шевченко - представника Національної асоціації адвокатів України.

Однак парламентарії відмовилися призначати представником ВР у комісію Олексія Ушакова - представника ГО "Волонтерський рух" Спільна мета ". Його пропонував призначити комітет з питань правоохоронної діяльності.

Нагадаємо, раніше глава ДФС Вадим Мельник заявив, що БЕБ запрацює 25 вересня 2021 року. На наступний день після цього Державна фіскальна служба припинить своє існування.

Як писало РБК-Україна, 12 травня Кабінет міністрів України утворив Бюро економічної безпеки. Новий орган отримає повноваження СБУ та податкової міліції у сфері боротьби з економічними злочинами.

Так, у кінці січня 2021 року Верховна рада схвалила закон про створення Бюро економічної безпеки.

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