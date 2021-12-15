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Рада назначила трех новых членов Нацсовета: кто получил должность

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Киев, Среда 15 декабря 2021 12:11
Рада назначила трех новых членов Нацсовета: кто получил должность Фото: Рада назначила трех новых членов Нацсовета (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Парламент назначил трех новых членов Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания. Они получили должности по квоте Верховной рады.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию парламента.

Так, по результатам рейтингового голосования, парламент выбрал три кандидатуры, которые набрали больше всего голосов.

На вакантные должности членов Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания назначено:

  • Ольгу Герасимьюк (268 голосов);
  • Александра Бурмагина (283 голоса);
  • Олега Черныша (273 голоса).

Напомним, что Национальный совет Украины по телевидению и радиовещанию ввел специальный мониторинг медиа. Речь идет о проверке СМИ на распространение фейков о коронавирусе.

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Национальный совет по телевидению и радиовещанию Верховная рада
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