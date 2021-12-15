Рада назначила трех новых членов Нацсовета: кто получил должность

Парламент назначил трех новых членов Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания. Они получили должности по квоте Верховной рады.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию парламента.

Так, по результатам рейтингового голосования, парламент выбрал три кандидатуры, которые набрали больше всего голосов.

На вакантные должности членов Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания назначено: