Рада призначила трьох нових членів Нацради: хто отримав посаду
Фото: Рада призначила трьох нових членів Нацради (Віталій Носач, РБК-Україна)
Парламент призначив трьох нових членів Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення. Вони отримали посади за квотою Верховної ради.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію парламенту.
Так, за результатами рейтингового голосування, парламент обрав три кандидатури, які набрали найбільше голосів.
На вакантні посади членів Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення призначено:
- Ольгу Герасим'юк (268 голосів);
- Олександра Бурмагіна (283 голоси);
- Олега Черниша (273 голоси).
Нагадаємо, що Національна рада України з телебачення та радіомовлення запровадила спеціальний моніторинг медіа. Мова йде про перевірку ЗМІ на поширення фейків про коронавірус.