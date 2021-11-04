Рада назначила нового министра реинтеграции: кто получил кресло

Новое назначение поддержали 260 народных депутатов.

Таким образом, новым министром реинтеграции стала Ирина Верещук.

Как проголосовали фракции:

"Слуга народа" - 218 за.

ОПЗЖ - 0 за.

"Европейская солидарность" - 0 за.

"Батьківщина" - 0 за.

"Голос" - 0 за.

Группа "За майбутнє" - 14 за.

Группа "Довіра" - 20 за.

Что известно о Верещук

Ирина Верещук 10 лет прослужила в рядах Вооруженных сил Украины на офицерских должностях. Деталей относительно места службы или обязанностей нет.

В политике Ирина Верещук с 2009 года. Она проходила стажировку в Секретариате Кабинета министров Украины, была заместителем главы Жовковской РГА и мэром города Рава-Русская.

В сентябре-ноябре 2019 занимала должность представителя Кабмина в Верховной раде.

Была кандидатом на пост мэра Киева на местных выборах 2020 года.