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Рада призначила нового міністра реінтеграції: хто отримав крісло

Автор: Анастасія Рокитна

Міністром з реінтеграції тимчасово окупованих територій України стала народний депутат від "Слуги народу" Ірина Верещук. Рішення прийняла Рада.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на трансляцію засідання.

Нове призначення підтримали 260 народних депутатів.

Таким чином, новим міністром реінтеграції стала Ірина Верещук.

Як проголосували фракції:

  • "Слуга народу" - 218 за.
  • ОПЗЖ - 0 за.
  • "Європейська солідарність" - 0 за.
  • "Батьківщина" - 0 за.
  • "Голос" - 0 за.
  • Група "За майбутнє" - 14 за.
  • Група "Довіра" - 20 за.

Що відомо про Верещук

Ірина Верещук 10 років прослужила у лавах Збройних сил України на офіцерських посадах. Деталей щодо місця служби чи обов’язків немає.

У політиці Ірина Верещук з 2009 року. Вона проходила стажування у Секретаріаті Кабінету міністрів України, була заступником голови Жовківської РДА та мером міста Рава-Руська.

У вересні-листопаді 2019 займала посаду представника Кабміну у Верховній Раді.

Була кандидатом на посаду мера Києва на місцевих виборах 2020 року.

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Ірина Верещук