ua ru
Вт, 30 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Рада спрямувала канадський кредит на закупівлю газу до опалювального сезону

Новость на русском →
Україна, Вівторок 30 серпня 2022 15:43
Рада спрямувала канадський кредит на закупівлю газу до опалювального сезону Фото: газ до опалювального сезону купуватимуть за кредит від Канади (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Верховна рада внесла зміни до закону "Про державний бюджет України на 2022 рік", який передбачає виділення 12,7 млрд гривень на закупівлю газу. Закон в цілому підтримали 266 депутатів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на народного депутата Ярослава Железняка в Telegram.

Згідно з документом (проект №7681), кошти виділяються Міністерству енергетики України на видатки за новою бюджетною програмою "Придбання природного газу для проходження опалювального сезону 2022-2023 років" за рахунок збільшення державних зовнішніх запозичень.

Закон встановлює, що "Нафтогаз" після реалізації природного газу, придбаного за рахунок таких видатків, перераховує кошти від такої реалізації до державного бюджету.

Закон "спрямовано на забезпечення енергетичної безпеки держави та потреб споживачів України (побутових споживачів, бюджетних організацій, підприємств теплоенергетики) у природному газі протягом опалювального сезону 2022-2023 років в умовах загальноєвропейської енергетичної кризи".

Нагадаємо, Канада надала Україні кредит на 450 млн канадських доларів (або 12,7 млрд гривень) на закупівлю газу до опалювального сезону.

Термінові і важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Верховна рада
NEWS
ЗСУ ліквідували 450 окупантів і вертоліт: Генштаб назвав нові втрати РФ
ЗСУ ліквідували 450 окупантів і вертоліт: Генштаб назвав нові втрати РФ
DAILY
"Росіяни живуть у тотальній потворності": дизайнер про важливість комфорту та естетики на війні
Роман Чернишевкореспондент "Росіяни живуть у тотальній потворності": дизайнер про важливість комфорту та естетики на війні