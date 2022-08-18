Украина получила 450 млн канадских долларов льготного кредита
Фото: министр финансов Сергей Марченко (Виталий Носач, РБК-Украина)
В государственный бюджет Украины поступило 450 млн канадских долларов (350 млн долларов США). Кредит от Канады предоставлен на льготных условиях.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минфина.
"Полученные средства позволят поддержать население Украины и приблизить победу над агрессором", - прокомментировал соглашение министр финансов Украины Сергей Марченко.
По данным пресс-службы, общая сумма кредита от Канады составляет 1,45 млрд канадских долларов (1,2 млрд долларов США).
Ранее премьер-министра Денис Шмыгаль сообщил, что Канада предоставит Украине 450 млн канадских долларов помощи на закупку газа к отопительному сезону.