Украина получила 450 млн канадских долларов льготного кредита

В государственный бюджет Украины поступило 450 млн канадских долларов (350 млн долларов США). Кредит от Канады предоставлен на льготных условиях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минфина.

"Полученные средства позволят поддержать население Украины и приблизить победу над агрессором", - прокомментировал соглашение министр финансов Украины Сергей Марченко. По данным пресс-службы, общая сумма кредита от Канады составляет 1,45 млрд канадских долларов (1,2 млрд долларов США).