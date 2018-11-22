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Рада направила на доопрацювання закон про фонди підтримки кіно

Новини » Політика    22.11.2018 - 12:05
Рада направила на доопрацювання закон про фонди підтримки кіно
Фото: Верховна рада (РБК-Україна)

Місцевій владі можуть дозволити встановлювати свої програми підтримки кіно

Верховна рада України відправила на доопрацювання в профільний комітет законопроект №8251 "Про внесення змін до деяких законів України у зв'язку з набранням чинності закону "Про державну підтримку кінематографії в Україні". Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Зокрема, таке рішення підтримали 234 нардепи. Згідно з пояснювальною запискою, закон має ввести правові підстави діяльності кінокомісій та погодити питання, пов'язані з прийнятим в 2017 році законом про державну підтримку кінематографії.

Передбачається, що кінокоміссії будуть працювати при органах місцевого самоврядування для організаційної, консультаційної та іншої допомоги суб'єктам кінематографії. Також місцевим органам можуть дозволити у межах своїх бюджетів встановлювати свої програми підтримки кінематографії.

Крім того, планується створити систему стимулів для державних кіностудій, в тому числі за рахунок покриття суб'єктам кінематографії витрат. Кабінету міністрів протягом дев'яти місяців з дня набрання чинності документа пропонують підготувати для внесення до Ради законопроект про Загальнодержавну програму розвитку національної кіноіндустрії на 2019-2024 роки.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що парламент планує дозволити місцевим радам утворювати фонди фінпідтримки кінематографії.

 

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