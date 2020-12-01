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Рада хоче спростити ввезення "гуманітарки" в Україну

Україна, Вівторок 01 грудня 2020 15:53
Рада хоче спростити ввезення "гуманітарки" в Україну
Фото: Верховна рада (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

Верховна рада планує розширити повноваження обласних держадміністрацій з оформлення гуманітарних вантажів. Відповідний законопроект №3527 у першому читанні підтримали 226 парламентаріїв.

Про це повідомляє РБК-Україна.

Проект закону передбачає розширення повноважень Ради міністрів Автономної республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій у частині визнання гуманітарною допомогою вантажів вагою до 12 тонн.

На цей час такі повноваження ОДА передбачені для вантажів вагою до 3 тонн.

Нагадаємо, в офіційній заяві посольства США в Україні зазначено, що Сполучені Штати Америки з 2014 року надали Україні допомогу більш ніж на 4,1 млрд доларів як в області безпеки, так і поза нею. Це становить 116,85 млрд гривень, або близько 2780 гривень на одного громадянина.

Крім того, США також видали Україні три суверенні гарантії позик на 1 млрд доларів кожна для сприяння стабілізації економіки.

Як писало РБК-Україна, з 2014 року Євросоюз направив понад 1 млрд євро гуманітарної допомоги Донбасу. В ЄС також заявили про готовність допомагати Україні в повному завершенні розмінування у регіоні.

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