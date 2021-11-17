Рада намерена принять новый закон о почте. Для приведения к стандартам ЕС
Фото: в Украине примут новый закон о почте (Виталий Носач/РБК-Украина)
Верховная рада Украины приняла в первом чтении и за основу законопроект о почтовой связи. Соответствующий законопроект № 4353 поддержали 267 нардепов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию пленарного заседания.
Данный законопроект предлагает определить правовую основу деятельности в сфере предоставления почтовых услуг, в частности:
- полномочия центральных органов исполнительной власти и национального регулятора;
- права и обязанности операторов почтовой связи и пользователей этих услуг;
- урегулировать основы ответственности операторов почтовой связи и пользователей услуг в этой сфере.
Законопроект предлагается закрепить универсальные услуги почтовой связи услуги по пересылке:
- простых почтовых отправлений, регистрируемых и с объявленной ценностью писем массой до 2 кг;
- посылок без объявленной ценности массой до 10 кг;
- отправлений для слепых массой до 7 кг.
В пояснительной записке говорится, что законопроект разработан для гармонизации национального законодательства с законодательством ЕС в сфере почтовых услуг путем имплементации положений Директивы 97/67/ЕС.
Напомним, ранее сообщалось, что Рада дополнила закон о почте термином "фельдъегерская связь".