Рада надала рекрутинговим центрам доступ до реєстру "Оберіг"

Верховна Рада ухвалила закон №14238, який надає рекрутинговим центрам доступ до реєстру "Оберіг". Свої голоси за прийняття документа віддали 282 народних депутати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву нардепа Олександра Федієнка в Telegram .

Закон передбачає додання центрів рекрутингу ЗСУ до переліку суб'єктів, які беруть участь у веденні реєстру "Оберіг".

Федієнко, який є автором закону, зазначив, що його ухвалення дозволить забезпечити адресний підбір кандидатів та пришвидшити рекрутинг. Крім того, додав він, комплектування буде переведено на "сучасну, цифрову модель" із дотриманням вимог законодавства і захисту персональних даних.

"Надання центрам рекрутингу доступу до Єдиного державного реєстру дозволить суттєво підвищити ефективність рекрутингу на військову службу за контрактом, забезпечити швидкий та адресний підбір кандидатів відповідно до потреб війська, мінімізувати дублювання функцій між ТЦК та рекрутинговими структурами", - розповів депутат.

Він також наголосив, що цей крок є "логічним, своєчасним і необхідним". За його словами, він відповідає потребам ЗСУ, умовам воєнного часу та курсу на модернізацію оборонної системи України.