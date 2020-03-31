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Рада почне розгляд закону про референдум після карантину

Новини » Політика     31.03.2020 - 00:29
Рада почне розгляд закону про референдум після карантину
Фото: Олександ Корнієнко (РБК-Україна)

Зараз проект закону фактично був вже на стадії реєстрації

Після карантину Рада почне розгляд закону про референдум. Про це заявив перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко в ефірі програми "Свобода слова" на каналі ICTV.

"Ви знаєте, що ми дуже добре попрацювали по розробці закону "Про референдум". Це перший закон з пакету про народовладдя. Всебічно був обговорений проект. Зараз цей проект фактично був вже на стадії реєстрації. Я думаю, що коли ми вийдемо з цього піке, то ми повернемось з карантину до роботи Верховної ради, ми почнемо реєструвати та приймати закон про референдум", - заявив Корнієнко.

За його словами, референдум про допуск іноземців до купівлі землі можуть провести до вступу в силу закону "Про обіг землі"

"Далі, коли цей закон (Про референдум, - ред.) вступить в дію, тоді ми можемо починати ініціювати подібні референдуми. Зокрема, референдум про допуск іноземців до купівлі сільськогосподарської землі. Сподіваюсь, що до наступного року, можливо, до вступу в дію закону "Про обіг землі" ми зможемо вже мати відповіді на ці питання від народу", - додав він.

Як писало РБК-Україна, раніше перший заступник голови Верховної ради Руслан Стефанчук заявляв, що в Раді підготували законопроект про всеукраїнський референдум, але він ще потребує доопрацювання. Пізніше перший віце-спікер повідомив, що робоча група напрацювала фінальний варіант тексту законопроекту.

Відзначимо перший віце-спікер спочатку розраховував, що законопроект про народовладдя буде внесений до сесійної зали в листопаді 2019 року.

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