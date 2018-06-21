Рада почне роботу з розгляду проектів про захист дітей на наступному пленарному тижні

Зокрема, нардепи продовжать розгляд законопроекту №8296

Верховна рада України розпочне свою роботу на наступному пленарному тижні з розгляду трьох законопроектів щодо захисту прав дітей. Про це перед закриттям вечірнього пленарного засідання парламенту заявив голова ВР Андрій Парубій, передає кореспондент РБК-Україна.

"Те, що ми ввійшли в закон №8296, означає, що ми однозначно і без будь-яких інших варіантів перейдемо до його розгляду на наступному пленарному тижні. Наступний пленарний тиждень ми розпочнемо з трьох законопроектів по захисту прав дітей. І я сподіваюсь, ці законопроекти будуть прийняті", - сказав Парубій.

Відзначимо, наступний пленарний тиждень відбудеться 2-6 липня.

Нагадаємо, у травні депутати Верховної ради підтримали за основу в першому читанні законопроект №8296 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо створення економічних передумов для посилення захисту права дитини на належне утримання".