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Рада почне роботу з розгляду проектів про захист дітей на наступному пленарному тижні

НовиниПолітика    21.06.2018 - 18:21
Фото: Андрій Парубій (rada.gov.ua)
Фото: Андрій Парубій (rada.gov.ua)

Зокрема, нардепи продовжать розгляд законопроекту №8296

Верховна рада України розпочне свою роботу на наступному пленарному тижні з розгляду трьох законопроектів щодо захисту прав дітей. Про це перед закриттям вечірнього пленарного засідання парламенту заявив голова ВР Андрій Парубій, передає кореспондент РБК-Україна.

"Те, що ми ввійшли в закон №8296, означає, що ми однозначно і без будь-яких інших варіантів перейдемо до його розгляду на наступному пленарному тижні. Наступний пленарний тиждень ми розпочнемо з трьох законопроектів по захисту прав дітей. І я сподіваюсь, ці законопроекти будуть прийняті", - сказав Парубій.

Відзначимо, наступний пленарний тиждень відбудеться 2-6 липня.

Нагадаємо, у травні депутати Верховної ради підтримали за основу в першому читанні законопроект №8296 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо створення економічних передумов для посилення захисту права дитини на належне утримання".

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Темы: Засідання Ради    Теги публікації: Андрій Парубій, права человека, Верховна Рада  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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