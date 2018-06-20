Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.5
Курс доллара
Покупка 26.17
Продажа 26.5
Межбанк ASK 26.46
Межбанк BID 26.43
НБУ 2644.64
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.88
Курс евро
Покупка 30.18
Продажа 30.88
Межбанк ASK 30.6
Межбанк BID 30.57
НБУ 3050.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.27
Курс рубля
Покупка 3.86
Продажа 4.27
НБУ 4.13
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.5
Курс доллара
Покупка 26.17
Продажа 26.5
Межбанк ASK 26.46
Межбанк BID 26.43
НБУ 2644.64
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.88
Курс евро
Покупка 30.18
Продажа 30.88
Межбанк ASK 30.6
Межбанк BID 30.57
НБУ 3050.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.27
Курс рубля
Покупка 3.86
Продажа 4.27
НБУ 4.13
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

Рада начала рассмотрение законопроекта о нацбезопасности во втором чтении

НовостиПолитика    20.06.2018 - 12:42
Фото: парламент (РБК-Украина)
Фото: парламент (РБК-Украина)

Ранее спикер ВР подчеркивал, что Рада должна принять закон на этой неделе

Верховная рада Украины начала рассмотрение законопроекта о национальной безопасности и обороне в среду, 20 июня 2018 года, передает корреспондент РБК-Украина.

приглашаю всех, особенно авторов поправок, к рассмотрению законопроекта о национальной безопасности и обороне. Я объявляю рассмотрение законопроекта №8068", - сказал глава парламента Андрей Парубий.

Он добавил, что в проект были внесены 364 поправки, часть из которых учтена и часть - отклонена.

Напомним, ранее спикер ВР Андрей Парубий отмечал, что нардепы должны принять этот проект закона на этой неделе, "чтобы на июльском саммите в Брюсселе продемонстрировать прогресс украинских реформ, которые приближают нас к НАТО".

Профильный комитет парламента рекомендовал Верховной раде принять закон "О национальной безопасности" во втором чтении.

Отметим, секретарь комитета ВР по вопросам нацбезопасности и обороны Иван Винник сообщал, что после принятия законопроекта "О национальной безопасности" все народные депутаты будут иметь доступ к 10% засекреченной информации об оборонном бюджете Украины, остальные 90% информации об этом бюджете будут доступны общественности.

Рада отказалась включить в повестку дня законопроект о запуске ВАКС Рада внесла изменения в ряд законов для соцзащиты военных в связи с завершением АТО
Темы: Заседание Рады    Теги публикации: Служба безопасности Украины, Верховная Рада  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
"Нелюди!": травести-дива Монро высказалась о противниках КиевПрайда
"Нет совести никакой": сеть ужаснул вагон поезда "Укрзализныци" (фото)
Девушка сгорела заживо: на трассе Киев-Харьков произошло смертельное ДТП (фото)
В Киеве памятник возле МВД разукрасили в цвета ЛГБТ (фото)
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь