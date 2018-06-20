Рада начала рассмотрение законопроекта о нацбезопасности во втором чтении

Ранее спикер ВР подчеркивал, что Рада должна принять закон на этой неделе

Верховная рада Украины начала рассмотрение законопроекта о национальной безопасности и обороне в среду, 20 июня 2018 года, передает корреспондент РБК-Украина.

"Я приглашаю всех, особенно авторов поправок, к рассмотрению законопроекта о национальной безопасности и обороне. Я объявляю рассмотрение законопроекта №8068", - сказал глава парламента Андрей Парубий.

Он добавил, что в проект были внесены 364 поправки, часть из которых учтена и часть - отклонена.

Напомним, ранее спикер ВР Андрей Парубий отмечал, что нардепы должны принять этот проект закона на этой неделе, "чтобы на июльском саммите в Брюсселе продемонстрировать прогресс украинских реформ, которые приближают нас к НАТО".

Профильный комитет парламента рекомендовал Верховной раде принять закон "О национальной безопасности" во втором чтении.

Отметим, секретарь комитета ВР по вопросам нацбезопасности и обороны Иван Винник сообщал, что после принятия законопроекта "О национальной безопасности" все народные депутаты будут иметь доступ к 10% засекреченной информации об оборонном бюджете Украины, остальные 90% информации об этом бюджете будут доступны общественности.