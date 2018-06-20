Рада почала розгляд законопроекту про нацбезпеку у другому читанні

Раніше спікер ВР наголошував, що Рада має ухвалити закон на цьому тижні

Верховна рада України почала розгляд законопроекту про національну безпеку і оборону у середу, 20 червня 2018 року, передає кореспондент РБК-Україна.

"Я запрошую усіх, особливо авторів правок, до розгляду законопроекту про національну безпеку і оборону. Я оголошую розгляд законопроекту №8068", - сказав голова парламенту Андрій Парубій.

Він додав, що до проекту було внесено 364 правки, частина з яких врахована і частина - відхилена.

Нагадаємо, раніше спікер ВР Андрій Парубій зазначав, що нардепи мають ухвалити цей проект закону на цьому тижні, "щоб на липневому саміті НАТО у Брюсселі продемонструвати прогрес українських реформ, які наближають нас до НАТО".

Профільний комітет парламенту рекомендував Верховній раді прийняти закон "Про національну безпеку" у другому читанні.

Зазначимо, секретар комітету ВР з питань нацбезпеки і оборони Іван Винник повідомляв, що після прийняття законопроекту "Про національну безпеку" всі народні депутати матимуть доступ до 10% засекреченої інформації про оборонний бюджет України, решта 90% інформації про це бюджеті будуть доступні громадськості.