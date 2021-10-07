Рада начала рассматривать назначение нового спикера. На перерыве обсудят кандидатов

В частности, первый вице-спикер Руслан Стефанчук объявил о переходе рассмотрению вопроса об избрании нового председателя Рады. Он также передал полномочия вести заседание вице-спикеру Елене Кондратюк, поскольку сам претендует на кресло спикера.

Кондратюк объявила получасовой перерыв для согласования кандидатур. Народные депутаты поддержали это решение.

Также стало известно, что фракция "Слуги народа" обсудила кадровые назначения в руководстве парламента. Большинством голосов должность председателя от монобольшинтсва делегирован Руслан Стефанчук.

На должность первого заместителя спикера принято решение делегировать главу партии "Слуга народа" Александра Корниенко.