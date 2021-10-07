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Рада почала розглядати призначення нового спікера. На перерві обговорять кандидатів

Автор: Артем Горовенко

Верховна рада України після відставки Дмитра Разумкова почала розглядати призначення нового спікера. Наразі у засіданні оголошено перерву, на ній обговорять кандидатів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пленарне засідання.

Зокрема, перший віце-спікер Руслан Стефанчук оголосив про перехід розгляду питання про обрання нового голови Ради. Він також передав повноваження вести засідання віце-спікеру Олені Кондратюк, оскільки сам претендує на крісло спікера.

Кондратюк оголосила півгодинну перерву для узгодження кандидатур. Народні депутати підтримали це рішення.

Також стало відомо, що фракція "Слуги народу" обговорила кадрові призначення в керівництві парламенту. Більшістю голосів посаду голови від монобільшості делегований Руслан Стефанчук.

На посаду першого заступника спікера прийнято рішення делегувати голову партії "Слуга народу" Олександра Корнієнка.

Нагадаємо, сьогодні народні депутати відправили у відставку Дмитра Разумкова.

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