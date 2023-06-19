Рада може дозволити реєстрацію авто з правим кермом, законопроект вже пройшов комітет, - нардеп

Транспортний комітет підтримав законопроект (№9238), який передбачає дозвіл на реєстрацію авто для ЗСУ та інших військових формувань на період дії воєнного стану та 90 днів після його скасування.

За його словами, є велика ймовірність того, що на найближчих засіданнях Ради його зможуть розглянути.

"Я подав такий законопроєкт ще 6 квітня (№9182), але «слуги» разом зі своїм друзями з "Голосу" вирішили його скопіювати та подати від себе вже 25 квітня. Звісно, транспортний комітет скоріше розглянув його, ніж мій. Хоча на останньому засіданні Ради я виступав і нагадував їм про мій законопроект. Але якщо законопроект ухвалять раніше і це допоможе військовим на фронті, я тільки за", - зазначив нардеп.

Зараз реєстрація авто з правими кермом офіційно заборонена і це створює проблеми для волонтерів, які допомагають ЗСУ.