Рада может разрешить регистрацию авто с правым рулем, законопроект уже прошел комитет, - нардеп

Транспортный комитет поддержал законопроект (№9238), предусматривающий разрешение на регистрацию авто для ВСУ и других военных формирований на период действия военного положения и 90 дней после его отмены.

По его словам, велика вероятность того, что на ближайших заседаниях Рады его смогут рассмотреть.

"Я подал такой законопроект еще 6 апреля (№9182), но «слуги» вместе со своими друзьями из "Голоса" решили его скопировать и подать от себя уже 25 апреля. Конечно, транспортный комитет скорее рассмотрел его, чем мой. Хотя на последнем. заседании Совета я выступал и напоминал им о моем законопроекте. Но если законопроект будет принят раньше и это поможет военным на фронте, я только за", - отметил нардеп.

Сейчас регистрация авто с правым рулем официально запрещена и это создает проблемы для волонтеров, которые помогают ВСУ.