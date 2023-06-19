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Рада может разрешить регистрацию авто с правым рулем, законопроект уже прошел комитет, - нардеп

Фото: Верховная рада (Виталий Носач, РБК Украина)
Автор: Александр Мороз

Транспортный комитет поддержал законопроект (№9238), предусматривающий разрешение на регистрацию авто для ВСУ и других военных формирований на период действия военного положения и 90 дней после его отмены.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram народного депутата Алексея Гончаренко.

По его словам, велика вероятность того, что на ближайших заседаниях Рады его смогут рассмотреть.

"Я подал такой законопроект еще 6 апреля (№9182), но «слуги» вместе со своими друзьями из "Голоса" решили его скопировать и подать от себя уже 25 апреля. Конечно, транспортный комитет скорее рассмотрел его, чем мой. Хотя на последнем. заседании Совета я выступал и напоминал им о моем законопроекте. Но если законопроект будет принят раньше и это поможет военным на фронте, я только за", - отметил нардеп.

Сейчас регистрация авто с правым рулем официально запрещена и это создает проблемы для волонтеров, которые помогают ВСУ.

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