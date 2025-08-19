Рада має забезпечити фінансування УЗ за рахунок перевиконання податку на прибуток, - експерт

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву директора GMK Center Станіслава Зінченка.

"Стабільність перевезень і прогнозованість витрат - ключові фактори для існування українського ГМК та майбутнього промисловості!", - підкреслив експерт.

Станіслав Зінченко нагадав, що гірничо-металургійний комплекс (ГМК) залишається найбільшим вантажним клієнтом УЗ - на його частку припадало 40-45% перевезень, забезпечуючи компанії стабільний дохід.

Водночас через війну та падіння виробництва обсяг вантажної бази знизився майже удвічі: з 312 млн тонн у 2021 році до 175 млн тонн у 2024-му.

У 2025 році очікується подальше зменшення, зокрема, експорт залізної руди може скоротитися ще на 20%.

На цьому фоні "Укрзалізниця" стикається з різким дефіцитом ліквідності. За прогнозами, у 2025 році збитки від пасажирських та приміських перевезень складуть близько 22 млрд грн.

На думку Зінченка, вирішенням проблеми має стати законопроєкт №13439-3, який уже підтримав Бюджетний комітет Верховної ради.

Документ передбачає збільшення Резервного фонду держбюджету на 8 млрд грн для покриття гострого дефіциту та термінового відновлення зруйнованої інфраструктури.

Зінченко наголосив, що джерело фінансування - це не кошти з інших статей бюджету, а перевиконання надходжень від податку на прибуток підприємств.

"За січень-липень 2025 року вже зібрано 16,8 млрд грн податку на прибуток підприємств, що становить 97% річного плану. При цьому план було підвищено у червні - з 14 до 17,4 млрд грн. Тобто йдеться про понадпланові надходження, які просто акумулюються в столиці", - пояснив він.