Рада має спрямувати податки з надприбутків банків на підтримку залізниці, - ICC Ukraine

За його словам, через обстріли залізничної інфраструктури УЗ потрібні сотні мільйонів гривень для відновлення пошкодженої інфраструктури. Паралельно УЗ стикається зі зростанням витрат на пальне та ремонти, тоді як тарифи залишаються замороженими ще з 2021–2022 років.

"Це створює критичний дефіцит фінансування. У Верховній Раді готують до другого читання законопроєкт №13439-3, яким пропонується збільшити Резервний фонд держбюджету на 8 млрд грн. Одним з ключових напрямів використання цих коштів має стати підтримка УЗ. Бюджетний комітет вже підтримав документ, його розгляд запланований на 19–20 серпня", - розповів Трохимець.

Експерт пояснив, що без дофінансування у вересні-жовтні УЗ може втратити можливість стабільно працювати. Це означатиме ризики для обороноздатності, логістики гуманітарних вантажів та мобільності населення. При цьому Трохимець вважає, що підвищення тарифів зараз неприпустиме: залізниця залишається найдоступнішим видом транспорту.

"Джерело фінансування пропонується зрозуміле - перевиконання з податку на прибуток підприємств, передусім банків, які акумулюють рекордні доходи. Логічним рішенням є спрямувати ці надприбутки не лише до бюджету столиці, а й на підтримку критичної інфраструктури. Це дасть можливість утримати стабільність залізничних перевезень без зростання тарифів і гарантувати зарплати 176 тисячам працівників УЗ", - підкреслив він.

В підсумку Трохимець додав, що збільшення обсягу Резервного фонду - одне з ключових з завдань парламенту, бо від сталості роботи залізниці залежить логістика фронту, евакуація людей та функціонування держави під час війни.

Нагадаємо, законопроект №13439-3 має дати 8 млрд грн у резерв бюджету для фінансування залізниці.