Рада лишила местную власть контроля за соблюдением законов о труде
Верховная рада лишила местную власть контроля за соблюдением законов о труде. Народные депутаты одобрили во втором чтении соответствующий законопроект №0958 (№6489 в предыдущем созыве ВР, - ред.).
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания Рады.
Документ совершенствует госнадзор за соблюдением законодательства о труде и занятости населения и уменьшает финансовую нагрузку на работодателя.
Закон разграничивает государственный, внутренний и общественный контроль за соблюдением законодательства о труде; уточняются основания для привлечения к ответственности за недопущение к проведению проверки, создание препятствий в ее проведении.
Прописан новый механизм применения штрафных санкций. В случае выявления у работодателя нарушения впервые государственный инспектор вносит предупреждение об устранении такого нарушения без применения штрафных санкций. Срок, в который работодатель обязан устранить нарушения, госинспектор будет указывать в материалах проверки.
Определена административная ответственность должностных лиц органов госнадзора за вынесение предписаний, распоряжений, налоговых уведомлений-решений, требований и решений о наложении финансовых взысканий, отмененных в административном или судебном порядке.
Напомним, в феврале 2019 года профильный комитет рекомендовал одобрить соответствующий закон во втором чтении.
Как писало РБК-Украина, летом 2017 года Рада 8 созыва поддержала за основу законопроект №6489.