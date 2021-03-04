Верховна рада позбавила місцеву владу контролю за дотриманням законів про працю. Народні депутати схвалили у другому читанні відповідний законопроект №0958 (№6489 у попередньому скликанні ВР, - ред.).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання Ради.

Документ удосконалює держнагляд за додержанням законодавства про працю та зайнятість населення та зменшує фінансове навантаження на роботодавця.

Закон розмежовує державний, внутрішній та громадський контроль за додержанням законодавства про працю; уточнюються підстави для притягнення до відповідальності за недопущення до проведення перевірки, створення перешкод у її проведенні.

Прописаний новий механізм застосування штрафних санкцій. У разі виявлення у роботодавця порушення вперше державний інспектор вносить попередження про усунення такого порушення без застосування штрафних санкцій. Про строк, в який роботодавець зобов’язаний усунути порушення, держінспектор зазначатиме у матеріалах перевірки.

Визначена адміністративна відповідальність посадових осіб органів держнагляду за винесення приписів, розпоряджень, податкових повідомлень-рішень, вимог та рішень про накладення фінансових стягнень, що скасовані в адміністративному чи судовому порядку.