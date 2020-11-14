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Рада до конца года должна решить вопрос КСУ и кадровых перестановок, - президент

Автор: Дмитрий Левицкий

Президент Владимир Зеленский ожидает, что Верховная рада до конца 2020 года, несмотря на вспышку коронавируса среди нардепов, успеет рассмотреть важные вопросы. В частности, глава государства ожидает разрешения ситуации с Конституционным судом.

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Об этом президент рассказал в своем видеообращении из больницы "Феофания", где находится на самоизоляции после подтверждения COVID-19.

Как отметил глава государства, коронавирус не должен помешать парламенту принять важные решения.

"В этом году у парламента много работы. Это решение по Конституционном суду, принятие бюджета во втором чтении и возможные кадровые перестановки", - отметил Зеленский.

Напомним, сегодня в "Слуге народа" заявили, что парламент будет работать на этой пленарной неделе, несмотря на коронавирус у руководства и нардепов. Рада хочет изменить календарный план.

Как писало РБК-Украина, на этой неделе у спикера парламента Дмитрия Разумкова подтвердили коронавирус.

Позже стало известно об инфицировании его первого заместителя Руслана Стефанчука.

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Новости Украины Владимир ЗеленскийКонституционный суд УкраиныбюджетВерховная Рада