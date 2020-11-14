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Рада до кінця року має вирішити питання КСУ та кадрових перестановок, - президент

Автор: Дмитро Левицький

Президент Володимир Зеленський очікує, що Верховна рада до кінця 2020 року, попри спалах коронавірусу серед нардепів, встигне розглянути важливі питання. Зокрема, глава держави очікує на вирішення ситуації з Конституційним судом.

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Про це президент розповів у своєму відеозверненні з лікарні "Феофанія", де перебуває на самоізоляції після підтвердження COVID-19.

Як наголосив глава держави, коронавірус не повинен завадити парламенту ухвалити важливі рішення.

"Цього року у парламенту багато роботи. Це рішення щодо Конституційного суду, прийняття бюджету у другому читанні та можливі кадрові перестановки", - зазначив Зеленський.

Нагадаємо, сьогодні у "Слузі народу" заявили, що парламент працюватиме цього пленарного тижня, попри коронавірус у керівництва та нардепів. Рада хоче змінити календарний план.

Як писало РБК-Україна, цього тижня у спікера парламенту Дмитра Разумкова підтвердили коронавірус.

Пізніше стало відомо про інфікування його першого заступника Руслана Стефанчука.

Прогноз погоди
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