Рада изменит законопроект об ужесточении ответственности за нетрезвое вождение

Поддержанный в первом чтении законопроект об ужесточении ответственности за нетрезвое вождение планируют значительно изменить. Доработанный документ вынесут на рассмотрение парламента не раньше осени.

Об этом в комментарии "Радио Свобода" заявил председатель комитета ВР по вопросам правоохранительной деятельности Денис Монастырский.

По словам нардепа, документ в сегодняшнем виде вызывает много споров, поэтому определенные его пункты собираются пересмотреть. В частности, изменения коснутся профилактики пьянства за рулем.

"Вопрос дополнительного основания для проверки водителя на состояние алкогольного опьянения. Конечно, здесь много кто выступает против, потому что именно здесь видят основания и возможности для злоупотребления полицейскими. Но мы говорим о том, что можем найти компромисс, определив конкретные места, где это будет делаться, время", - пояснил он.

Также споры возникают в вопросе взаимодействия водителя и полицейского после остановки транспорта. Нардепы хотят отказаться от американской практики обязательного держания рук на руле, но позволить правоохранителям при необходимости требовать этого.

Кроме того, поменять планируют и штрафы за превышение скорости, в частности, могут увеличить штраф за "значительное превышение".

"Имеется в виду то, когда скорость увеличивается на 50 км/ч от разрешенной. Если, например, в населенном пункте предусмотрено 60 км/ч ограничение, это (основание для штрафа - ред.) будет 110 км/ч соответственно. Если это трасса и разрешено 110 км/ч, то значительная ответственность логично наступает, я думаю, когда 160 км/ч", - отметил Монастырский.

Напомним, проект закона об ужесточении ответственности за нетрезвое вождение был поддержан Верховной радой в первом чтении 13 июля.