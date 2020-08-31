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Рада изменит график работы первой сессии

Автор: Надежда Собенко

Верховная рада Украины изменит график работы первой сессии. Две недели перед местными выборами и неделю после них народные депутаты будут работать в регионах.

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Об этом сказал председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков во время ток-шоу "Свобода слова", передает корреспондент РБК-Украина.

"Мы изменим график нашей (сессии ВР, - ред.) работы и две недели перед выборами и неделю после - мы поработаем в регионах, а в октябре мы проведем пленарные недели", - сказал он.

Напомним, избирательный процесс в Украине стартует 5 сентября, сами выборы пройдут 25 октября.

Местные выборы пока не были назначены на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, при этом они могут быть назначены специальным постановлением.

Как заявил заявил первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко, в Верховной Раде пока не намерены вносить изменения в постановление о проведении местных выборов в Украины 25 октября.

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