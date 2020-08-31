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Рада змінить графік роботи першої сесії

Автор: Надія Собенко

Верховна рада України змінить графік роботи першої сесії. Два тижні перед місцевими виборами і тиждень після них народні депутати працюватимуть в регіонах.

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Про це сказав голова Верховної ради Дмитро Разумков під час ток-шоу "Свобода слова", передає кореспондент РБК-Україна.

"Ми змінимо графік нашої (сесії ВР, – ред.) роботи і два тижні перед виборами та тиждень після - ми попрацюємо в регіонах, а в жовтні ми проведемо пленарні тижні", - сказав він.

Нагадаємо, виборчий процес в Україні стартує 5 вересня, самі вибори відбудуться 25 жовтня.

Місцеві вибори поки не були призначені на окупованих територіях Донецької і Луганської областей, при цьому вони можуть бути призначені спеціальною постановою.

Як заявив заявив перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко, у Верховній раді поки не мають наміру вносити зміни до постанови про проведення місцевих виборів в Україні 25 жовтня.

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