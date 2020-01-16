Рада изменила Налоговый кодекс для совершенствования администрирования налогов

Верховная рада Украины одобрила во втором чтении законопроект №1210 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины по поводу усовершенствования администрирования налогов, устранения технических и логических несогласованностей в налоговом законодательстве", передает корреспондент РБК-Украина.

За документ проголосовали 283 парламентария.

В пояснительной записке отмечается, что современные правила налогообложения бизнеса дают много возможностей для спекулирования налоговыми ставками, режимами и статусами. План действий BEPS включает 15 шагов, которые покрывают различные сферы противодействия агрессивному налоговому планированию.

С 1 января 2017 года Украина присоединилась к международной программе расширенного сотрудничества по вопросам имплементации Плана действий BEPS, участие в которой на сегодня принимают более 116 стран мира.

Вносятся изменения в действующее законодательство в части рассмотрения материалов проверки, которое будет осуществляться коллегиально постоянно действующим органом контролирующего органа комиссией по вопросам рассмотрения возражений.

Кроме того, предусмотрено усовершенствовать процедуру обжалования решений контролирующих органов путем создания постоянного совещательного органа при центральном органе исполнительной власти, который обеспечивает формирование и реализует государственную финансовую политику, а именно Апелляционного совета по вопросам рассмотрения жалоб налогоплательщиков, в полномочия которой будет входить рассмотрение жалоб на решения центрального органа исполнительной власти, который реализует государственную налоговую политику в предусмотренных Налоговым кодексом случаях.

Документом предусмотрено и урегулирование в Налоговом кодексе Украины вопросов, связанных с уплатой части чистой прибыли (дохода) и/или дивидендов на государственную долю (хозяйственные общества, корпоративные права которых частично принадлежат государству, и хозяйственные общества, 50 и более процентов акций (долей, паев) которых принадлежат хозяйственным обществам, доля государства в которых составляет 100 процентов).

Также предусматривается, что руководитель центрального органа исполнительной власти, реализующего государственную налоговую политику, имеет право предоставлять должностным (служебным) лицам аппарата такого органа, территориальных органов центрального органа исполнительной власти, реализующего налоговую госполитику, полномочия на выполнение определенных функций, предусмотренных настоящим Кодексом, законодательством по вопросам уплаты единого взноса, другим законодательством, контроль за соблюдением которого возложен на центральный орган исполнительной власти, реализующий государственную налоговую политику, законодательством о государственной службе и другими законами.

Перечень делегированных полномочий определяется положением о центральном органе исполнительной власти, реализующим государственную налоговую политику, утверждаемым Кабинетом министров и положением о территориальном органе центрального органа исполнительной власти, реализующего государственную налоговую политику, которое утверждается центральным органом исполнительной власти, реализующим государственную налоговую политику и подлежит согласованию с центральным органом исполнительной власти, который обеспечивает формирование и реализует государственную финансовую политику.

Напомним, в начале декабря Верховная рада Украины поддержала за основу в первом чтении законопроект №1210.

Как писало РБК-Украина, Рада приняла во втором чтении законопроект №1209-1, которым вносятся изменения в ряд законодательных актов по администрированию налогов, а также для устранения неувязок в налоговом законодательстве. Закон поддержали 256 парламентариев.